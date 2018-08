Ngủ say ở lề đường, hình sự gọi dậy mới biết mất xe máy

Nhiều “ma men” tỉnh giấc bên vỉa hè mới tá hỏa phát hiện chiếc xe máy cùng toàn bộ tiền bạc, giấy tờ quan trọng trong người đã bốc hơi nhưng ai lấy, lấy lúc nào thì chịu, nhớ không nổi. Công an quận 1 đã rất nhiều lần cảnh báo về sự mất cảnh giác này.

Nạn nhân Thanh (37 tuổi, sống ở quận 4, TP.HCM) cũng không ngoại lệ.



Nguyễn Mạnh Hùng và tang vật thu giữ.



Rạng sáng nay (15-8), sau cuộc nhậu với bạn, quá say nên anh không dám chạy về nhà, đậu luôn xe trước số nhà 112 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1) chợp mắt.

Đang ngủ ngon lành, anh bị lay dậy bảo về công an phường Phạm Ngũ Lão trình báo bị mất xe.



Tới phường thì bất ngờ hay tin công an đã bắt được kẻ trộm, lấy lại được chiếc xe của mình!

Theo trinh sát Đội Cảnh sát hình sự công an quận 1, khoảng 2 giờ sáng, khi đi tuần tra thì anh em thấy một người đàn ông nằm ngủ say trên vỉa hè, bên cạnh có chiếc xe máy.

Một lúc sau thấy một người ông khác tới gần, lấy xe chạy về hướng Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh thì đuổi theo, bắt giữ, đưa về công an phường làm việc.

Tang vật thu giữ gồm chiếc xe máy của nạn nhân bị mất trộm và nhiều công cụ trộm cắp như bộ đoản để bẻ ổ khóa xe…

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Mạnh Hùng (41 tuổi, quận 1). Tùng nói đang trên đường chơi game bắn cá về thì phát hiện anh Thanh say ngủ bên vỉa hè nên nảy sinh lòng tham trộm cắp tài sản.

Công an quận 1 khuyến cáo việc say xỉn khiến người dân không chỉ dễ dàng trở thành con mồi cho trộm cắp mà còn cả tội phạm cướp giật. Thậm chí, có trường hợp, người say xỉn biết gọi xe chở về nhưng lúc đưa tiền thối thì bị kẻ gian giật lấy sạch.



“Siêu trộm” Đoàn Sơn Lâm chuyên nhắm vào "con mồi" say xỉn.



Trước đó, thông tin “siêu trộm” Đoàn Sơn Lâm, kẻ chuyên dùng dao lam rạch quần áo nạn nhân để đánh cắp tài sản, sa lưới trinh sát Công an quận 1 khiến người dân không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lâm thường rảo quanh các đường phố tìm kiếm, đợi khách khật khưỡng ra về liền bám theo rồi ra tay hành động. Ngoài dụng cụ đoản phá khóa, Lâm thường mang theo hai lưỡi lam chuyên dùng để rạch quần áo nạn nhân lấy trộm tài sản như bóp, ví, chìa khóa xe…

Trước đó, câu chuyện ông Phi nhậu say về hết nổi nên nằm luôn ra vỉa hè đánh một giấc là một ví dụ. Chiếc xe Wave đỏ biển số 54Z7-8817 đậu kế bên, khóa giắt trên người, lại ban ngày nên ông Phi yên tâm say giấc, đâu ngờ...

Lúc này, hai người đàn ông lạ mặt dừng xe lại. Người ngồi sau mặc áo đen nhảy xuống xe, đến gần ông Phi lục túi lấy chìa khóa xe móc trên người ông rồi thản nhiên rồ ga chạy mất hút.

Ngay khi hai đối tượng tưởng đã “ăn hàng” trót lọt, tổ tuần tra theo dõi từ trước lập tức tăng ga truy đuổi. Vòng vèo qua nhiều hẻm nhỏ, đến đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình) các trinh sát ép xe, đạp bay người đàn ông mặc áo đen khỏi chiếc xe, khống chế thành công. Chiếc xe Wave đỏ của nạn nhân may mắn được thu hồi để trả về cho khổ chủ trước đó còn đang say giấc.

“Tội phạm trộm cắp tài sản ngày càng ranh ma, trước khi hành động đều quan sát, tính toán rất kỹ, không giống như tội phạm cướp giật. Chỉ mong bà con mình để ý, nhậu biết đường về nhà chứ nhậu say, bạ đâu cũng ngủ, nó lấy hết tài sản lúc nào không hay. Chiếc xe với nhiều người không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là cần câu cơm, tài sản cả đời tích cóp" - một trinh sát quận 1 chia sẻ.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.