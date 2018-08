Ninh Thuận: Bắt khẩn cấp nghi can sát hại bé gái 10 tuổi

Ngày 7-8, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã bắt khẩn cấp Phan Minh Cường (55 tuổi, ngụ phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) để làm rõ cái chết của bé gái N.L.C.Đ (sinh năm 2008, ngụ phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm).



Nơi phát hiện thi thể bé Đ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 20 tối 6-8, mẹ bé Đ. đi làm về không thấy con đã trình báo công an và huy động người tìm kiếm. Một người bạn của bé Đ. kể có thấy Cường cho bé 5.000 đồng và kêu về nơi làm việc chơi.



Công an đã mời Cường về làm việc, đồng thời tìm kiếm nơi nghi can này hành nghề đúc chậu kiểng tại phường Bảo An, cách nhà nạn nhân 200 m.



Gia đình lo hậu sự cho bé.

Thi thể bé Đ. sau đó được tìm thấy dưới 1 chậu kiểng lớn, trên người có vết dao đâm.