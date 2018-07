Nổ súng bắt trùm ma túy chở hàng chục bánh heroin

Ngày 5-7, cơ quan Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án 618M, triệt xóa đường dây mua bán trái phép ma túy “khủng” từ Lào vào Việt Nam. Công an bắt 2 nghi can, thu giữ 19 bánh heroin, 4 kg ma túy dạng đá.



Kha Văn Công bị bắt giữ.

Khoảng 8 giờ sáng 4-7, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng phát hiện xe bán tải 37C-267.76 chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về Nghệ An với tốc độ cực nhanh.

Khi chiếc xe trên chạy đến địa phận xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thì lực lượng ban chuyên án yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Tang vật ma túy thu giữ trên xe bán tải.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà cố thủ trên xe. Tình huống này buộc cảnh sát phải bắn nhiều phát súng cảnh báo.

Các chiến sĩ sau đó khống chế, bắt gọn hai người trên chiếc 37C-267.76 gồm Kha Văn Công (35 tuổi, trú xã Ngọc Lâm, Thanh Chương), Quang Văn Là (24 tuổi, trú xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương). Trong đó, Công là người cầm lái.

Qua khám xét, cảnh sát phát hiện, thu giữ 19 bánh heroin và 4 kg ma túy đá.



Quang Văn Là.

Được biết, Công nghiện heroin nặng và là kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy trên từ Lào về Việt Nam. Quang Văn Là được Công lôi kéo rủ rê đi buôn, vận chuyển ma túy đã nhận lời đi cùng.



Hiện Công an huyện Thanh Chương và PC47, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.