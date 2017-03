Nổ súng trấn áp nhóm trộm xe người rút tiền ATM

Chiều 6-3, tổ trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức tuần tra tại khu vực cầu vượt Linh Xuân - QL1A thì phát hiện có ba thanh niên đi trên hai xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Nhóm nghi can rảo đi trên rất nhiều tuyến đường và liên tục quan sát tìm người sơ hở nhằm trộm cắp. Khi đến khu vực đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, nhóm đối tượng cho xe đi chậm, theo dõi người dân rút tiền ở các trụ ATM để trộm cắp. Khi đến trụ ATM số 316 Võ Văn Ngân, nhóm Hưng thấy có một thanh niên dựng xe máy phía trước vào bên trong rút tiền nên tiến đến dùng đoản phá khóa xe và dắt đi. Ngay lập tức, tổ trinh sát hình sự đã phát hiện và ập đến khống chế. Do ba đối tượng bỏ chạy tán loạn nên tổ trinh sát phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Ngay sau đó, trinh sát bắt giữ được Hưng, riêng hai đối tượng còn lại chạy thoát. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận hai đối tượng đi cùng tên Tú và Hà, thường xuyên nhập bọn đi trộm cắp để có tiền tiêu xài.

H.TUYẾT