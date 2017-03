Qua ngã tư hỏng đèn tín hiệu, bị container tông chết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 26-3 trên đường ĐT743 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân được xác định là ông Lê Ngọc Hạ (44 tuổi, quê Phú Yên).

Theo người dân chứng kiến, vào thời gian trên, ông Lê Ngọc Hạ điều khiển xe máy trên đường ĐT743 theo hướng từ thị xã Dĩ An về thị xã Thuận An. Khi đến ngã tư 550 (khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An) thì người này băng qua ngã tư để qua đường.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Đúng lúc này xe container biển số 61C- 21588 lưu thông theo hướng từ TP.HCM về Bình Dương cũng băng qua ngã tư đã tông mạnh khiến ông Hạ cùng xe máy bị cuốn vào gầm khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân cùng xe máy bị cuốn dưới gầm xe container, lực lượng chức năng phải cẩu xe container để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.



Những người chứng kiến vụ tai nạn giao thông cho rằng, người đàn ông điều khiển xe máy băng qua ngã tư lúc đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên bị xe container tông trúng.