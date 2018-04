Tai nạn liên hoàn 3 xe dính chặt nhau tại quận 12

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang BKS: 86C-... do tài xế Nguhoyễn Minh Ngọc điều khiển chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp về ngã tư An Sương. Khi vừa qua khỏi giao lộ Nguyễn Văn Quá khoảng 150 mét (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) thì bất ngờ phát hiện xe con BKS: 51A-... di chuyển từ làn xe máy ra làn ô tô với tốc độ nhanh. Sự việc bất ngờ khiến tài xế Ngọc phải thắng gấp, tuy nhiên do khoảng cách quá gần nên đã tông mạnh vào đuôi xe con 51A, đẩy phương tiện này về phía trước 1 đoạn gần 5 mét, xoay ngang đường và tiếp tục va vào đuôi một xe 7 chỗ khác khiến xe này bị quay ngược đầu trở lại.

Tại hiện trường, vụ va chạm liên hoàn khiến cả ba phương tiện dính chặt vào nhau, nằm chắn hết cả hai làn đường dành cho xe ô tô.

Riêng xe ô tô 5 chỗ bị vỡ toác đầu, móp méo hết phần sườn xe bên trái hư hỏng nặng. Còn xe 7 chỗ và xe tải nặng bị hư hỏng nhẹ. Rất may mắn va chạm không gây thương vong về người.





Hiện trường vụ tai nạn Do hiện trường cả ba phương tiện nằm chắn hết cả hai làn đường dành cho xe ô tô di chuyển nên đã khiến tình hình giao thông qua khu vực này nhanh chóng rơi vào ùn tắc nghiêm trọng, giao thông gần như bị tê liệt hoàn toàn, các phương tiện xếp hàng dài nhiều km di chuyển hết sức khó khăn. Nhiều tài xế đã rời cabin xuống đường để chờ đợi.