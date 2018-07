Tạm giam tài xế làm lật xe khách, 2 chị em tử vong

Ngày 12-7, ông Phan Ngọc Thanh (Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với tài xế Đào Thế Khoa (39 tuổi, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.



Hiện trường vụ xe khách do tài xế Khoa điều khiển, xe lật nghiêng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên xác định Khoa điều khiển xe khách 36B-005.67 có đông hành khách trên xe nhưng đã chạy ẩu rồi không làm chủ được tốc độ khiến xe tự lao, lật xuống ruộng, gây hậu quả nghiêm trọng.



Như đã đưa tin, sáng 27-6, xe khách 36B-005.67 do Khoa điều khiển chạy hướng Hà Nội - Hà Tĩnh, khi đi trên quốc lộ 1A tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) thì bỗng lao xuống ruộng và lật. Các hành khách đi trên xe cho biết khi xe chạy, tài xế có kêu mặt đường trơn trượt quá. Sau đó, tài xế la hét: "Chết rồi, xe mất lái"... và tai nạn xảy ra.



Bàn thờ di ảnh hai chị em nạn nhân Ngô Thị Thu (12 tuổi), Ngô Thành Đạt (năm tuổi).

Vụ lật xe này làm hai chị em ruột tử vong tại chỗ là em Ngô Thị Thu (12 tuổi), Ngô Thành Đạt (năm tuổi, trú xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Người chị em khác là Ngô Thị Bình (11 tuổi) và cha các em là Ngô Văn Thuyền (40 tuổi) cùng ba hành khách khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.



Hoàn cảnh gia đình anh Thuyền rất khốn khó, những ngày qua cộng đồng mạng xã hội đã kêu gọi chung tay quyên góp giúp đỡ gia đình anh Thuyền sớm vượt qua khó khăn.