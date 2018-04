Tân Phú: Truy bắt hung thủ đâm chết thanh niên ở công viên

Ngày 17-4, Công an quận Tân Phú, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy xét nghi can đâm chết nam thanh niên ở khu vực Công viên Gia Phú (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM).



Theo thông tin ban đầu, khuya 15-4, một nam thanh niên được hai thanh niên khác đưa vào Bệnh viện đa khoa Cộng Hòa (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) để cấp cứu với vết thương bị đâm thấu ngực phải, mất nhiều máu. Hai thanh niên sau khi đưa nạn nhân đến cấp cứu đã nhanh chóng rời đi.

Sau đó, người này được đưa lên BV Trưng Vương cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng hôm sau. Thông tin được báo với cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân là anh Lương Văn Hiếu (22 tuổi, quê Lạng Sơn, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Qua truy xét, thông tin ban đầu, vào tối 15-4, khi anh Hiếu đang ngồi sau xe của một người bạn ở khu vực Công viên Gia Phú thì một nhóm khoảng 5 đến 6 người đi tới. Hai bên sau đó nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau. Thanh niên ngồi trước bỏ xe tháo chạy thì anh Hiếu bị giữ lại và bị đâm thấu ngực. Nhóm nghi can sau đó bỏ đi.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.