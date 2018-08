Thanh Hóa huy động cả ngàn cảnh sát bảo vệ sau trận VN-HQ

Chiều 29-8, Đại tá Lê Trung Hiếu (người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa) thông tin: Lãnh đạo Công an tỉnh này vừa phê duyệt phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và sau trận bán kết giữa Olympic Việt Nam - Hàn Quốc.

Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Công an TP và Phòng CSGT sẽ huy động 100% quân số với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ ứng trực để đảm bảo công tác an ninh và phân luồng giao thông trong trường hợp cổ động viên đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.



Hơn ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa sẽ được huy động đảm bảo an ninh trật tự sau trận đấu giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Ông Hiếu nhấn mạnh: Ngoài các phòng nghiệp vụ liên quan thì còn có sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ công an tỉnh gồm hình sự, an ninh, ma túy, cơ động trước những tình huống khẩn cấp xảy ra.

Trong khi đó, trả lời PV, Trung tá Lê Hồng Thái (Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa) cho hay do trận đấu chiều nay sẽ kết thúc vào giờ cao điểm nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện các điểm ách tắc giao thông trong khu vực TP nên 100% quân số của đơn vị được huy động để phân luồng, giảm ùn tắc giao thông.



Người dân TP Thanh Hóa xuống đường sau trận tứ kết Asiad.

Trước đó, sau trận tứ kết thắng Sirya hôm 26-8, tại TP Thanh Hóa có hàng ngàn cổ động viên đổ ra các tuyến phố ăn mừng. Họ mang theo cờ hoa, biểu ngữ và nhiều vật dụng như xoong, chậu, trống kèn... hò hét, nhảy múa rất náo nhiệt sau chiến thắng của đội tuyển U-23 Việt Nam.