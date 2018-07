Thanh Hóa liên tiếp phá đường dây cá độ bóng đá mùa world cup

Sáng 13-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Tĩnh Gia đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Cường (37 tuổi), ngụ ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia cầm đầu.



Ba đối tượng trong đường dây đánh bạc tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt quả tang Nguyễn Văn Cường đang dùng trang bóng đá dgga11001 để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền là 5000 điểm (tương đương 125 triệu đồng).

Cường đã chia thành nhiều tài khoản con để giao dịch cho các con bạc sử dụng cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt giữ Lê Văn Tuân (29 tuổi, ngụ ở xã Triêu Dương) và Nguyễn Duy Tiến (36 tuổi ngụ xã Hải Nhân Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Hiện Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã tạm giữ hình sự 3 người nói trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



Trước đó vào ngày (12-5), Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc, cá độ quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với hoạt động giao dịch lên đến 58,4 tỉ đồng.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn do Lê Nguyên Hải (35 tuổi), ngụ ở xã Đông Hương và Lê Phi Sơn (tức Sơn đen - 31 tuổi), ngụ ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa cầm đầu.



Đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá tại TP Thanh Hóa với tổng số tiền giao dịch gần 60 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 200 triệu tiền mặt, 19 điện thoại di động, hai máy tính bảng, một laptop và nhiều tang vật có liên quan.



Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT, chỉ tính từ đầu tháng 1-2018 đến khi bị bắt, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Lê Nguyên Hải và Lê Phi Sơn đã hoạt động và giao dịch với số tiền là 58,4 tỉ đồng.

Chỉ tính riêng từ khi vòng chung kết World Cup 2018 khởi tranh đến khi bị bắt đến ngày 11-7, Lê Nguyên Hải và Lê Phi Sơn đã mua các tài khoản cá độ bóng đá tại địa chỉ dlglt5001sub00 và hte60b, sau đó sử dụng các tài khoản này để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá.