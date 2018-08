Thấy cha chém mẹ, con trai 7 tuổi chạy đi tìm người đến cứu

Sáng 8- 8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng xảy ra tại bản Kẻ Sùng (xã Mậu Đức, huyện Con Cuông).

Khoảng 20 giờ đêm 7-8, con trai 7 tuổi của vợ chồng anh Lang Văn Hải (34 tuổi), chị Lang Thị Hà (36 tuổi, ở bản Kẻ Sùng) chạy từ lán trại của gia đình trong núi về làng kêu cứu.



Lán trại- nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: B.HẬU

Nghe tiếng khóc và kêu cứu, người dân ở xã Mậu Đức chạy vào lán trại thì phát hiện chị Hà đã tử vong còn anh Hải có nhiều vết thương trên người. Công an xã Mậu Đức đến hiện trường và báo cáo sự việc lên Cơ quan công an huyện Con Cuông. Công an đưa anh Hải được đưa ra bệnh viện huyện cấp cứu.



Qua điều tra ban đầu, do hai vợ chồng mâu thuẫn nhau, anh Hải đã dùng liềm chém nhiều nhát vào chị Hà khiến vợ tử vong. Lúc đó, con trai đang ngủ nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ đã tỉnh dậy và chạy đi gọi người dân đến cứu.

Sau khi gây án, Hải tiếp tục dùng liềm và mũi tên để tự sát.

Ông Hà Mạnh Linh, Bí Thư Đảng ủy xã Mậu Đức cho biết: Sau khi cơ quan công an hoàn tất khám nghiệm, chính quyền và người thân đã làm lễ an táng chị Hà. Còn anh Hải đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục cấp cứu, điều trị vết thương. Người dân ở gần có phản ánh, thời gian gần đây anh Hải không bình thường và hay uống rượu.

Hiện cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân dẫn đến án mạng, vợ chồng có mâu thuẫn gì không, có ghen tuông nhau không. Cán bộ xã đã đến thăm hỏi, động viên con của hai vợ chồng anh Hải, chị Hà.

Vợ chồng anh Hải mới có một đứa con 7 tuổi, gia đình thường sống trong chòi lán cách nhà khoảng 1km để làm rẫy.