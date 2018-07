Thầy giáo mang súng vận chuyển 20 bánh heroin để lấy 200 USD

Ngày 3-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ thầy giáo Vừ Bá Xênh (39 tuổi, trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Vừ Bá Xênh cùng tang vật ma túy khi bị bắt giữ. Ảnh: NTV

Như đã đưa tin, sáng 28-6, tại khu vực bản Khánh Thành (xã Nậm Cắn, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm cùng nhiều lực lượng bắt quả tang Vừ Bá Xênh đang vận chuyển ma túy. Khi các trinh sát ập vào khống chế Xênh thì kẻ còn lại đã dùng súng chống trả quyết liệt để tẩu thoát, làm hai chiến sĩ biên phòng bị thương.



Khám xét người Xênh thu giữ tang vật gồm một khẩu súng ngắn, 15 viên đạn, 20 bánh heroin, 7 kg ma túy đá cùng 12.000 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào. Khi bị bắt Xênh đang là thầy giáo Trường tiểu học xã Tây Sơn.

Theo lời khai ban đầu của Xênh, cách đây khoảng nửa tháng, khi được nghỉ hè, Xênh đi chợ phiên tại biên giới Việt – Lào thì gặp một người anh em dân tộc Mông cùng họ Vừ hiện đang làm ăn, sinh sống ở Lào. Người này đã bàn Xênh cùng hợp tác “làm ăn”, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Mỗi chuyến hàng trót lọt, Xênh sẽ được trả công 200 USD. Thấy “ngon ăn”, thu nhập cao mà không phải bỏ vốn, Xênh lập tức đồng ý.



Tang vật súng, đạn thu giữ trong người Vừ Bá Xênh.

Theo hẹn trước, đêm 27-6, trời vùng biên tối đen, Xênh làm lũi đi xe máy từ nhà ở xã Tây Sơn lên địa bàn xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) để nhận và vận chuyển “hàng”.



Đến khoảng 4 giờ ngày 28-6, Xênh đi vào một điểm sâu trong khu rừng biên giới thì gặp các đối tượng. Tại đây, Xênh được trao một khẩu súng với đạn đã lên nòng để bảo vệ “hàng” và phòng thân. Nhận súng và ma túy “khủng”, Xênh cùng nhóm này đi băng rừng hướng nội địa Việt Nam để “giao hàng” với đối tác đưa về địa bàn Nghệ An.

Tuy nhiên, cuộc “giao dịch” đã không thực hiện được khi cả nhóm bị lực lượng bộ đội biên phòng vây bắt.



Thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Đình Tài.

Quá trình bắt giữ Xênh, một đối tượng trong đường dây đã nã đạn vào Ban chuyên án làm Trung úy Nguyễn Đình Tài (trinh sát viên của Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm , Bộ đội Biên phòng Nghệ An) bị thương nặng do đạn trúng hai viên đạn vào tủy và cột sống, bị hôn mê. Thiếu tá Trần Mạnh Hùng (Trinh sát viên Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) bị đạn trúng vai.



Thiếu tá Hùng và Trung úy Tài được đưa đến BV Quân 4 cấp cứu rồi chuyển ra BV Trung ương Quân đội 108 tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Ngày 2-7, tại BV Trung ương Quân đội 108, Thiếu tướng Ngô Thái Dũng- Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Đại tá Hoàng Hữu Chiến- Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đã trao Quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc thăng quân hàm trước niên hạn từ hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho anh Nguyễn Đình Tài.

Đồng thời trao quyết định nâng lương trước thời hạn cho Thiếu tá Trần Mạnh Hùng. Hiện sức khỏe Thiếu tá Hùng và Đại úy Tài đang dần bình phục.