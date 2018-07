Thương tâm thai phụ tử vong trong vụ cháy xe

Trưa 11-7, ông Võ Thành Đồng (Chủ tịch UBND xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết trong vụ xe khách tông xe container rồi cháy dữ dội ở Hà Nội, trên địa bàn xã có ba nạn nhân.

Trong đó, chị Lê Thị Kiều (37 tuổi, trú xóm 1, xã Thọ Thành) đang mang thai bị tử vong. Hai nạn nhân bị thương là chị Nguyễn Thị Nga (46 tuổi) và anh Nguyễn Văn Thông (23 tuổi, cùng trú xóm 1, xã Thọ Thành).



Chiếc xe khách biển số 37B-018.42 bốc cháy dữ dội, lửa bao trùm cả một phần container. Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người thân đã vội vàng bắt xe đi đến hiện trường vụ tai nạn, khóc ngất lịm vì quá thương chị Kiều.

Được biết hoàn cảnh gia đình chị Kiều rất khó khăn. Vợ chồng chị có ba người con, trong đó có một đứa con bị tật bẩm sinh, tâm trí không được bình thường. Thời gian qua vợ chồng chị Kiều nhờ ông, bà chăm sóc ba con để đi làm thuê ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An).



Mấy ngày qua, chị Kiều đang mang thai tháng thứ tám trở về nhà để chờ sinh con. Lo lắng cho thai nhi, tối 10-7, chị bắt xe khách ra Hà Nội để siêu âm, khám thai, tuy nhiên trên đường đi xe gặp tai nạn cháy xe, hai mẹ con thiệt mạng. Gia đình đang đưa thi thể chị Kiều về quê nhà để tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương.



Xe khách 37B-018.42 cháy trơ khung sắt và xe container cháy phía sau.

Như tin đã đưa, khoảng 4 giờ sáng nay (11-7), tại khu vực đường trên cao Vành đai 3 hướng quận Thanh Xuân đi Cầu Giấy đoạn qua Siêu thị Big C (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Xe khách 37B-018.42 do tài xế Bùi Thành Thế (trú Nghệ An) điều khiển chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội đâm vào đuôi xe container 34C-193.15 đi cùng chiều phía trước. Cú đâm mạnh khiến đầu xe khách dính vào đuôi xe container.

Chiếc xe khách sau đó bốc cháy, lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội rồi lan ra toàn xe. Vụ tai nạn làm chị Kiều tử vong; còn chị Nga, anh Thông và tài xế Thế bị thương nặng. Xe khách cháy trơ khung sắt; xe container bị nổ lốp, cháy một phần phía sau.



Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an TP Hà Nội và Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, dập lửa và khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn, phân luồng giao thông.