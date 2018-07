Ngoài vụ việc trên, Công an quận 4 cũng đang tạm giữ xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu xanh, biển số: 53R5-1646, số khung: 008404-5HU, số máy: 008404-5HU. Qua xác minh, công an cho biết xe máy trên do Võ Ngọc Yến Xuân (37 tuổi, quận Phú Nhuận) đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, Xuân đã xuất cảnh đi Mỹ từ 2001 và xe đã bán qua nhiều đời chủ. Người sử dụng xe cuối cùng là Lê Thị Hoa (47 tuổi, quận Phú Nhuận). Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đề nghị những ai liên quan đến xe máy trên liên hệ Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận 4 (địa chỉ: số 14, Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4), số điện thoại 0283.9402042 gặp anh Trần Hoàng Long để tiếp nhận giải quyết. Trường hợp, không có ai tranh chấp xe máy nêu trên, Công an quận 4 sẽ giải quyết theo quy định.