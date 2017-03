Tội phạm hình sự ở nông thôn gia tăng

Thông tin từ cổng thông tin điện tử Bộ Công an, mới đây bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCA-C41 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, tình hình kinh tế-xã hội tại địa bàn nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn được giữ vững. Lực lượng CAND cùng các ban ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ, đấu tranh làm giảm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp, điểm “nóng” về trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn,…



Tẩn Táo Lở, nghi phạm vụ án khiến bốn người thiệt mạng tại Lào Cai bị bắt.

Tuy nhiên, Bộ Công an cũng cho rằng công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn trên một số lĩnh vực còn có mặt hạn chế. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn vẫn còn diễn biến phức tạp; một số loại tội phạm hình sự, ma túy, các loại tệ nạn xã hội… có xu hướng tăng. Công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc về kinh tế, tham nhũng và môi trường ở địa bàn nông thôn còn ít, tỉ lệ xử lý hình sự chưa nhiều, một số nơi còn để xảy ra sai phạm trong quá trình tố tụng, gây bức xúc dư luận…

Trong thời gian tới, với xu hướng đô thị hóa ngày càng nhanh chóng, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa bàn nông thôn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế… như đã nói trên, bộ trưởng Bộ Công an ban hành chỉ thị về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay”.

Theo đó, chỉ thị xác định bảy công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới bao gồm: Quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách… của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; điều tra, xử lý tội phạm; xây dựng lực lượng, hậu cần đảm bảo công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn,…