TP HCM: Phá hai ổ mại dâm núp bóng nhà hàng

Trước đó qua quá trình điều tra, theo dõi, 16 giờ 50 phút chiều 30-7 các mũi trinh sát của đội 5 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM phối hợp Chi cục phòng chống TNXH TP.HCM đã đồng loạt tập kích vào nhiều điểm ở quận 2, bắt giữ 2 ổ mại dâm “tuy 2 mà 1” hoạt động trá hình dưới dạng nhà hàng. Tại những nơi này, cơ quan công an đã lập biên bản quả tang và mời làm việc với 39 đối tượng có liên quan.

Cụ thể khi ập vào nhà hàng Hương Lúa (số 39 đường số 19, phường Bình An, quận 2), cơ quan chức năng phát hiện tại các phòng của nhà hàng này có 3 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Công an tiến hành tạm giữ chủ nhà hàng là Hoàng Thị Mỹ Ái (tự My, SN 1984) và quản lý nhà hàng là Lâm Thị Nghiên (tự Má Tư, SN 1972, cùng ngụ quận 2) cùng nhiều đối tượng là phục vụ của nhà hàng, để điều tra.





Hoàng Thị Mỹ Ái – một trong các chủ của nhà hàng Hương Lúa



Lại Thị Cẩm Tú – chủ nhà hàng Thu Ti

Cùng thời điểm khi kiểm tra hành chính khách sạn Á Lộc (số D30 đường Trần Não, phường Bình An, quận 2) cơ quan chức năng bắt quả tang 4 cặp nam – nữ đang vui vẻ với nhau. Từ lời khai của các cô gái bán dâm là nữ tiếp viên của nhà hàng Thu Ti (tên cũ là Thảo Vân, ở số 80 đường số 20, phường Bình An, quận 2) cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra nhà hàng trên, tạm giữ chủ nhà hàng là Lại Thị Cẩm Tú (tự Tú Anh, SN 1984, ngụ quận 2) và 1 số người có liên quan để điều tra.

Đáng nói là nhà hàng Hương Lúa và Thu Ti có sự liên kết hoạt động với nhau. Cụ thể khi khách đến nhà hàng Thu Ti đông, lượng nữ tiếp viên không đủ để phục vụ và thiếu phòng thì Tú di chuyển khách sang nhà hàng Hương Lúa để ngồi tại đây và vui vẻ với các nữ tiếp viên của nhà hàng này. Theo đó Tú được chủ nhà hàng Hương Lúa chi 10% trên hoá đơn bàn khách và khi nhà hàng Hương Lúa đông đúc thì ngược lại.

Tại nhà hàng Hương Lúa và Thu Ti, các nữ tiếp viên không được trả lương, chỉ kiếm sống bằng tiền “boa” khi ngồi ăn uống cùng khách và tiền có được do bán dâm. 2 nhà hàng trên còn nuôi lượng lớn phục vụ, giữ xe để làm nhiệm vụ cảnh giới.

Ngoài hành vi môi giới mại dâm của các chủ, quản lý của nhà hàng, Chi cục phòng chống TNXH còn lập biên bản về các vi phạm hành chính của nhà hàng Hương Lúa, nhà hàng Thu Ti và khách sạn Á Lộc.

Tuyết Khuê