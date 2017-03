Trộm clip nóng để tống tiền

Công an thị xã Quảng Yên, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vào 11 giờ ngày 30-10, tại khu vực tổ 2, khu Vĩnh Hải, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, cơ quan này đã bắt quả tang Bùi Văn Thắng (SN 1998, ở huyện Kinh Môn, Hải Dương) đang có hành vi cưỡng đoạt số tiền 5 triệu đồng của chị BTC (SN 1992, ở thị xã Quảng Yên).

Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng khai nhận Thắng quen với chị C. qua mạng xã hội. Hai bên đã gặp nhau và Thắng có được clip nhạy cảm của chị C. nên đã cùng đồng bọn sử dụng clip trên đe dọa, buộc chị C. phải nộp tiền mới bỏ qua. Chị C. đã nhiều lần chấp nhận nộp tiền cho nhóm đối tượng trên. Tổng cộng từ tháng 8 đến nay, chị C. đã nộp cho nhóm đối tượng của Thắng khoảng 60 triệu đồng.



Nhóm đối tượng dùng clip nhạy cảm của chị C. để tống tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Cũng theo Công an thị xã Quảng Yên, ngày 29-10, chị C. đã có đơn gửi tới Công an thị xã trình báo về việc bị một nhóm người dùng clip nhạy cảm để tống tiền nhiều lần. Lần gần đây nhất nhóm này tiếp tục yêu cầu chị C. phải đưa thêm 5 triệu đồng mới cho qua. Thấy nhiều lần mất tiền nhưng nhóm người này vẫn không buông tha nên chị C. đã tìm đến công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chị C., Công an thị xã Quảng Yên đã vào cuộc rà soát, xác minh, đồng thời yêu cầu chị C. vẫn giao dịch với nhóm đối tượng. Thấy chị C. vẫn ngoan ngoãn nộp tiền nên nhóm đối tượng không nghi ngờ và hẹn gặp chị C. tại địa điểm tổ 2, khu Vĩnh Hải, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều để giao tiền. Tuy nhiên, ngay khi Bùi Văn Thắng vừa nhận tiền từ tay của chị C. thì lập tức bị trinh sát trong vai tài xế taxi chở chị C. đến cùng các trinh sát khác khống chế, bắt gọn.

Hiện Công an thị xã Quảng Yên đã bàn giao hồ sơ, đối tượng, vật chứng cho Công an thị xã Đông Triều thụ lý theo thẩm quyền.