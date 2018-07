Trưởng Công an xã tiếp tay làm giấy giả bị khởi tố

Ngày 11-7, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Quốc Việt, Trưởng Công an xã Ia Sao tội Giả mạo trong công tác.

Quyết định khởi tố ông Hoàng Quốc Việt



Ông Việt được xác định đã có hành vi cấp sổ hộ khẩu cho bà Hoàng Thị Châu sinh ngày 10-10-1969 không đúng với năm sinh thật của bà này là 1971. Sau đó, bà Châu đã sử dụng hổ khẩu giả này để làm lại hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và đến tháng 4-2018 bà đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai chi trả với số tiền gần 124 triệu đồng.



Công an tỉnh Gia Lai xét thấy việc ông Việt giữ chức vụ gây khó khăn cho việc điều tra nên ngày 9-7-2018 đã ra văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện Ia Grai kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ ông này và được đồng ý.

Vụ khởi tố Trưởng Công an xã Ia Sao, theo Công an huyện Ia Grai, là một mắt xích trong vụ án làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo mà Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra.

Theo đó, giữa tháng 4-2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Gia Lai) thực hiện lệnh bắt hai bị can Nguyễn Văn Dũng (Giám định viên y tế, Bảo hiểm Xã hội huyện Ia Grai), Đậu Thị Hồng Lương (cán bộ Tư pháp xã Ia Pếch) vì giả mạo giấy tờ. Ngoài ra, tám công nhân đang công tác tại một công ty cà phê trên địa bàn huyện Ia Grai cũng bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, tám công nhân trên, trong đó có bà Hoàng Thị Châu, đã có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội song chưa đến tuổi hưu. Cơ quan chủ quản đã ra thông báo để tám người này ngừng đóng bảo hiểm xã hội, đợi đến tuổi thì nhận chế độ hưu.

Vì quá nôn nóng, tám công nhân trên đã chi ra một khoản tiền để các cán bộ trên làm lại giấy khai sinh, điều chỉnh hộ khẩu, làm mới giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận sức khỏe để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ năm 2014 đến nay.