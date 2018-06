Bị truy đuổi, thanh niên rút súng hăm dọa công an

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định truy nã toàn quốc Võ Văn Hiền (30 tuổi, quê xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Bị can Võ Văn Hiền

Trước đó, rạng sáng 9-12-2017, qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) phát hiện 2 người đi xe máy vào khu vực làng O Deh có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, những người này rồ ga bỏ chạy, đồng thời rút súng ngắn hăm dọa lại lực lượng Công an.



Công an xã Ia Pết truy đuổi bắt được Hiền, thu 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn và một số tang vật có liên quan. Sau đó, lợi dụng sơ hở của Công an xã Ia Pết, Hiền đã bỏ trốn.

Ngày 15-2 vừa qua, Công an huyện Đak Đoa khởi tố vụ án hình sự tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đến tháng 4 vừa qua, Công an huyện Đak Đoa chuyển giao hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai thụ lý điều tra theo thẩm quyền...