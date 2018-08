Truy tìm nhóm người liên quan vụ nổ súng ở quận 1

Ngày 16-8, Công an quận 1, TP.HCM phát đi thông báo kêu gọi Phạm Thế Kuynh (36 tuổi, quê tỉnh Nam Định) đến Đội cảnh sát hình sự để làm việc. Công an cũng thông báo ai biết thông tin liên quan đến người này hãy đến cơ quan công an gần nhất để trình báo.



Kuynh chính là người có liên quan đến vụ nổ súng quân dụng xảy ra tại con hẻm trên địa bàn quận 1.



Cảnh sát truy tìm nam thanh niên được xác định có liên quan đến vụ nổ súng ở quận 1 để phục vụ điều tra.

Trước đó, khuya 23-7, người dân trong con hẻm trên đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định, quận 1) nghe thấy tiếng la hét, chửi bới liên quan đến nợ nần trước căn nhà số 38/62B, tiếp đó vang lên 2 tiếng súng nổ. Sau đó, 4 thanh niên đi trên 2 xe máy rời đi.

Một chiếc xe ô tô của anh Quang (tên đã thay đổi) đậu trước căn nhà nói trên bị thủng nắp capo sau tiếng súng. Anh Quang sau đó tìm kiếm thì nhặt được 2 vỏ đạn súng quân dụng nên giao nộp cho công an.

Theo một người bạn của gia đình sống tại số 38/62 thì nghi ngờ nhóm này tới đòi nợ cô gái con chủ nhà, tuy nhiên người thân không biết hiện cô gái này đi đâu, nợ ai và số tiền bao nhiêu.

Qua lời khai và một số hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, cảnh sát xác định Phạm Thế Kuynh là một trong những người trong nhóm nổ súng này. Qua giám định đầu và vỏ đạn được tìm thấy là vũ khí quân dụng.

Kuynh trước đây sống tại hẻm 68 Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1) nhưng hiện đi đâu chưa xác định.