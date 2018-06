Truy tố 1 cán bộ huyện làm lộ đề thi

Ngày 19 -6, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra cáo trạng truy tố Lê Ngọc Sáu (54 tuổi, trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Ông Sáu nguyên là Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.



Trụ sở UBND huyện Krông Năng nơi ông Sáu từng công tác - Ảnh Internet

Theo phương án tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 của UBND huyện Krông Năng (đã được Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phê duyệt) thì vào ngày 10-7-2016, UBND huyện Krông Năng sẽ tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã.

Đối tượng dự thi là cán bộ tạm tuyển đang công tác tại các xã, thị trấn thuộc huyện Krông Năng và số thí sinh tự do có nguyện vọng công tác tại xác xã, thị trấn của huyện Krông Năng.



Ông Lê Ngọc Sáu khi đó là Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng, là ủy viên Hội đồng thi tuyển, có nhiệm vụ soạn thảo bộ đề thi chuyên ngành xây dựng.

Trong quá trình soạn thảo và bảo quản bộ đề thi, ông này đã có hành vi làm lộ đề thi do mình được phân công soạn thảo cho một số người thân quen.

Tại bản kết luận giám định của Tổng cục an ninh Bộ công an: Tài liệu do cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ được trước kỳ thi diễn ra có nhiều nội dung trùng khớp với đề thi do Hội đồng thi chuẩn bị. Các nội dung này được xác định là tài liệu mật thuộc độ Tối mật và được bảo vệ theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, Ông Lê Ngọc Sáu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.