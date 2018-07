Tướng Minh: 8 quả nổ chuẩn bị nhắm vào cơ quan và nhà cán bộ

Ngày 5-7, Công an TP.HCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM). 7 đối tượng liên quan trực tiếp bị khởi tố, bắt giam.



Ông Khanh (bên trái) được xác định cầm đầu cùng con trai Thành. Ảnh CA.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, qua quá trình truy xét, chỉ vài ngày sau khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác định được các nghi can gây án.



Một quả nổ bị phát hiện trong số 8 quả nổ được nhóm này chế tạo. Ảnh chụp lại từ tư liệu công an.

Theo đó, 2 giờ sáng 25-6, dưới sự hỗ trợ của Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công binh thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, cảnh sát ập vào khám xét nơi ở của người cầm đầu trong vụ việc là Nguyễn Khanh (sinh 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng con trai là Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1990). Qua đó, phát hiện hiện 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT.



“8 quả nổ sau quá trình thử nghiệm thành công đã được nhắm vào các cơ quan công quyền và nhà của các cán bộ. Các đối tượng này sẽ tiếp tục thực hiện các âm mưu gây bất ổn chính trị tại Việt Nam và TP.HCM và chưa dừng lại” – Thiếu tướng Phan Anh Minh nói. Cảnh sát cũng phát hiện khoảng 2 địa điểm mà nhóm này nhắm tới nhưng chưa thực hiện được.

Ngày 26-6, những người có liên quan bị bắt giữ ở Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Những người này đều là nông dân, trước đó họ sang Lào và mua lại thuốc nổ tồn tại sau chiến tranh. Khi mang về nhà, những người này đã bán thuốc nổ cho cha con Khanh – Thành nhưng không biết hai cha con này chế tạo quả nổ chỉ biết là hai người này mua về để phá đá, đào ao và giếng.