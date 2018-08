Va chạm chết người rồi lái xe tải bỏ trốn

Ngày 20-8, trên QL1, đoạn thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến 2 người thương vong.



Hiện trường vụ tai nạn

Theo công an, vào khoảng 7 giờ 10, chị Lê Thị Kim Hương (22 tuổi) chạy xe máy 67M1-549.15 chở theo chị Lê Thị Bảo Trang (43 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trên Quốc lộ 1, theo hướng từ Vĩnh Long đi TP.HCM.

Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe tải 63C-050.92 do Phạm Thanh Tuấn (ngụ xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) chạy cùng chiều phía sau.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng phân công lực lượng đến hiện trường, tổ chức truy đuổi và bắt được tài xế và xe tải tại địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ xe, đưa tài xế gây tai nạn về cơ quan để điều tra.