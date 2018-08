Va chạm với xe tải, 3 thanh niên thương vong

Ngày 2-8, Đội CSGT Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 tối 1-8, anh Phan Trọng Hùng (37 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) chạy ô tô tải 29C - 628.31 trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến ngã ba Lê Văn Hưu - Lê Duẩn thì quay đầu xe.

Cùng lúc, xe máy 74F4-1905 do Trần Văn Lập (25 tuổi, trú thôn Kim Lâu, xã Cam An, huyện Cam Lộ) và xe máy 74C1 - 135.82 do Trần Văn H. (25 tuổi, trú phường 4, TP Đông Hà) cầm lái chở theo Lê Đức Sang (25 tuổi, trú xã Đại Lộc, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) chạy tới và tông thẳng vào chiếc xe tải.

Sau cú tông quá mạnh, 2 xe máy và 3 người trên xe ngã văng xuống đường. Anh Trần Văn H. tử vong tại chỗ, còn Trần Văn Lập và Lê Đức Sang bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.