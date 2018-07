‘Vòi bạch tuộc’ từ casino

Khó ngăn chặn sang casino đánh bạc

Đại tá Nguyễn Tri Phương Đại tá Nguyễn Tri Phương Từ năm 2011, Bộ Công an nhận được nhiều đơn kêu cứu của hàng chục nạn nhân ở TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Phước... Các nạn nhân kêu cứu vì chồng, con họ bị casino giam giữ đòi tiền.

Theo Đại tá Nguyễn Tri Phương (ảnh), Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, trước đây từng là cục phó Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phụ trách phía Nam, từng phối hợp với cảnh sát Campuchia giải cứu con bạc Việt khi bị bắt giam ở casino. Ông cho biết những casino bên Campuchia chỉ cảnh sát hoàng gia mới được vào kiểm tra, vì vậy việc phối hợp giải cứu con bạc rất khó khăn. “Việc ngăn chặn người Việt sang Campuchia là không thể vì họ đi hợp pháp, đánh bạc thì trên đất Campuchia, không vi phạm luật pháp Việt Nam. Cục Cảnh sát hình sự đã từng lập kế hoạch phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn nạn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc nhưng cũng không thể ngăn chặn được. Theo thống kê, có ngày người Việt qua Campuchia đánh bạc lên đến 3.000 người” - Đại tá Phương nói.