Vụ BS Chiêm Quốc Thái bị giang hồ chém: Bắt người vợ

Ngày 28-5, Công an TP.HCM đã bắt bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi) để điều tra về vụ việc bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị côn đồ chém trước một nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) vào tối 28-3.

Trước đó, như đã đưa tin, một tối cuối tháng 3, bác sĩ Thái sau khi ăn uống cùng một số người bạn tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì ra về. Khi vừa ra khỏi nhà hàng thì một nhóm bốn thanh niên đi trên hai xe máy lao tới.

Hai thanh niên ngồi sau hai xe chạy tới dùng hung khí tấn công. “Họ chém vào đầu nhưng tôi né tránh, bị nhát chém trúng vai. Tôi hốt hoảng chạy vào ô tô và bị thêm một nhát chém ở phía sau lưng. Rất may là tôi kịp thoát thân vào ô tô và không bị nặng lắm” - vị bác sĩ này kể.

Do vụ việc diễn tiến quá nhanh, do những kẻ này có mang hung khí nên không ai có thể can thiệp. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện sơ cứu.

Theo BS Thái, thương tích ở vai khá sâu và dài, phải may 20 mũi; còn vết chém ở vai chỉ xước đường dài. Đến nay sức khỏe của ông Thái đã ổn định.

Công an quận 1 sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc nhanh chóng xác định được hai đối tượng chém vị bác sĩ. Hồ sơ cùng đối tượng sau đó được chuyển cho PC45.

Cảnh sát xác định đây là nhóm giang hồ chuyên nghiệp, họ khai rằng được thuê mướn để tấn công vị bác sĩ. Sau đó, công an TP.HCM đã bắt giữ 4 người có liên quan.

Bà Ngọc cũng được xác định có liên quan đến nhóm 4 người tấn công này.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết ông có biết tin bà Ngọc bị bắt khi chuẩn bị đáp máy bay đi nước ngoài. “Tôi có biết sự việc bà Ngọc bị bắt tại Tân Sơn Nhất. Sau đó, những người bên phía họ hàng bà Ngọc nói tôi lên PC45 để thăm và động viên nhưng tôi chưa sắp xếp được” – bác sĩ Thái nói.