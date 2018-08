Vụ người mẫu tố họa sĩ hiếp dâm: Không đủ cơ sở khởi tố

Ngày 19-8, liên quan đến sự việc nữ người mẫu Ng.Th.K.Ph. tố cáo họa sĩ NL có hành vi hiếp dâm cô tại một khách sạn trên địa bàn quận 10, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án “Hiếp dâm” theo đơn đề nghị của chị Ph.



Quyết định này được đưa ra vì cơ quan CSĐT xác định chứng cứ người mẫu này đưa ra cũng như lời khai không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trước đó, ngày 4-5, người mẫu K.Ph. đã đến Công an phường 10, quận 10 tố cáo về việc mình bị họa sĩ NL hiếp dâm tại một khách sạn trên địa bàn quận 10. Công an quận 10 cũng đã cử điều tra viên xuống lấy lời khai và đưa cô đi giám định. Tiếp đó, ngày 19-5, cô đã trình báo công an, yêu cầu khởi tố việc bị nam họa sĩ hiếp dâm.

Theo lời khai, K.Ph. là người mẫu ảnh, người mẫu ảnh khỏa thân. Ngày 1-5, cô được họa sĩ kiêm kiến trúc sư nổi tiếng NL kết bạn trên Facebook, đồng thời nhắn tin mời làm mẫu cho bộ ảnh “body painting”.

Ngày hôm sau, họa sĩ NL hẹn gặp cô tại một quán cà phê để trao đổi trước về công việc. Tối cùng ngày, họa sĩ NL đến nhà đón cô và chở đến khách sạn trên địa bàn phường 10, quận 10.

Sau đó, người mẫu khai rằng họa sĩ đã hôn lên vùng kín và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi sự việc xảy ra, K.Ph. chia sẻ cô bị tổn thương vùng kín, mất ngủ, trầm cảm nặng, phải nhờ chuyên gia tâm lý hỗ trợ.