Vụ nổ súng ở Bình Thuận: Long ‘gà’ ra đầu thú

(PL)- Ngày 20-9, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao Lưu Minh Long (tức Long “gà”, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) cho Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra theo thẩm quyền.

Long “gà” chính là người trong băng nhóm giang hồ Bình Dương nã súng vào Công an tỉnh Bình Thuận (trong vụ này, Long đã chạy thoát nhưng sau đó đến cơ quan công an đầu thú). Theo lời khai ban đầu của Long, sáng 18-9, Long cùng Vương Minh Châu, Lương Văn Tâm, Võ Thanh Phong, Nguyễn Quang Toàn đang ở một khách sạn tại thị xã Thuận An (Bình Dương) thì được Huỳnh Minh Phát, Nguyễn Thanh Tùng (cả bảy người cùng ở Bình Dương) thuê xe ô tô bảy chỗ đến đón. Cả nhóm lên xe, mang theo gà đá chạy tới xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) để tham gia đá độ. Trong lúc đá gà độ thì nhóm của Long “gà” xảy ra mâu thuẫn với nhóm ở Bình Thuận nên nhóm của Long dùng súng để giải quyết nhưng không ai bị thương. Sau đó cả nhóm lên ô tô chạy về hướng Bình Dương nhưng khi tới xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) thì bị công an chặn đầu, từ đây xảy ra vụ nổ súng nhằm vào lực lượng chức năng… VĂN NGỌC