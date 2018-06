Xe chở cán bộ đi tham quan bị nạn, 13 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều hôm nay (8-6), trên quốc lộ 1A tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) giữa xe khách và hai xe tải khiến hơn 10 người bị thương.



Chiếc xe khách lao xuống ruộng bên đường.

Vào thời điểm nêu trên, xe khách 36B-030.23 do tài xế Nguyễn Trọng Thủy (27 tuổi, tỉnh Ninh Bình) chạy chở 30 hành khách là cán bộ người có công, người có uy tín huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đi vào tỉnh Quảng Trị tham quan, thì gặp hai chiếc xe tải chạy ngược chiều đang vượt nhau.

Tài xế xe khách liền đánh lái sang phải để tránh, nhưng vẫn bị tông trúng xe tải 43X-1367, rồi xe khách mất lái lao xuống ruộng chạy khoảng 20m trên ruộng mới dừng lại.

Xe tải 43X-1367 cũng lật bên đường. Cùng lúc đó, xe tải 29C-432.50 bất ngờ gặp vụ tai nạn nên phanh gấp nên bị lật ngang, trượt dài, nằm chắn ngang đường.





Chiếc xe tải chở xe ô tô con bị lật nghiêng bên đường.

Do xe tải 29C-432.50 nằm chắn ngang đường tránh nên CSGT Công an huyện Nghi Lộc và Công an tỉnh Nghệ An phải phân luồng cho phương tiện tham gia giao thông Bắc - Nam đi theo quốc lộ 1A qua TP Vinh để tránh ách tắc đường.



Hơn 10 người trên xe khách bị thương được đưa đến BV Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

Chiều cùng ngày, ba tài xế của ba chiếc xe trên đang được Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai, phục vụ điều tra vụ tai nạn. Các xe gặp nạn đã được cẩu khỏi hiện trường, giải phóng đường.



Cẩu đưa xe khách lên khỏi ruộng.

Danh sách 8 người cùng quê Thanh Hóa bị thương đang cấp cứu:

1, Ông Hà Văn Đàn (65 tuổi)

2, Ông Đinh Văn Phẩm (59 tuổi)

3, Ông Hờ Như Sưa (49 tuổi)

4, Ông Vi Văn Thư (49 tuổi)

5, Anh Thao Văn Chà (45 tuổi)

6, Ông Thao Chống Lấu (53 tuổi)

7, Ông Lò Văn Muộn (84 tuổi)

8, Chị Nguyễn Thị Dung (28 tuổi).