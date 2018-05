Xe khách tông đuôi ô tô tải, 2 cháu nhỏ tử vong

Chiều 1-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn (Bình Định).



Chiếc xe khách vỡ nát một bên sau khi tông vào đuôi xe tải. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sáng cùng ngày, khi chạy đến địa điểm trên, xe khách 77B-004.46 do ông Nguyễn Anh Thương (31 tuổi, ngụ xã Ân Hảo, huyện Hoài Ân, Bình Định) điều khiển hướng bắc-nam, bất ngờ tông vào đuôi xe tải 77H-4451 do ông Trần Ngô Mạnh (21 tuổi, ngụ xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh làm cháu Phạm Anh Thư (sáu tuổi, ngụ TP Plieku, Gia Lai) chết tại chỗ, cháu Lỡ Hoàng Thảo Phụng (chín tuổi, ngụ huyện Chư Sê, Gia Lai) chết khi đang cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm hai người khác bị thương nặng là cháu Hà Gia Bảo (năm tuổi) và chị Võ Thị Xuân Phương (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai).





Vụ tai nạn làm bốn người thương vong. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, bên phải xe khách bị vỡ nát, biến dạng; đồ đạc của hành khách bị vương vãi khắp nơi.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có khả năng do tài xế Nguyễn Anh Thương điều khiển xe khách vượt không đúng quy định gây ra tai nạn. Khi xảy ra tai nạn, trên xe khách chở hơn 20 hành khách.