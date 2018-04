Xe tải ép ô tô vào dải phân cách ở Bình Tân

Trưa nay, 24-4, trên quốc lộ 1 (phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM) xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải và ô tô.



Hiện trường vụ va chạm.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô chạy theo hướng từ trạm thu phí An Sương về nút giao An Lạc, thì bất ngờ va chạm với một xe tải chạy cùng chiều. Do tài xế xe tải chuyển làn thiếu quan sát nên đã để xảy ra vụ va chạm trên.

Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng nặng móp cửa trước, bể kính chiếu hậu, rất may không có thương vong gì về người.



Vụ va chạm đã làm cho giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.



Nhận được tin báo lực lượng chức năng quận Bình Tân đã có mặt xử lý vụ việc.