Sáng nay (23-4), trên quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM xe tải 70C-049.30 do tài xế tên Bình chạy trên quốc 22 theo hướng từ Tây Ninh về An Sương. Khi vừa qua khỏi khu vực cầu An Hạ (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) thì bất ngờ đâm vào cày nát gần 20 m dải phân cách cứng, tiếp tục lao sang phần đường của xe máy rồi lật chắn ngang đường.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NGỌC THẠCH

Tại hiện trường, xe tải lật nằm chắn ngang cả hai làn đường, trục bánh xe gãy rời hư hỏng nặng. Hàng chục tấn gỗ trên thùng xe tràn xuống đường khiến các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực này.



Xe tải lật ngang. Ảnh: NGỌC THẠCH

Vụ việc cũng khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều người hiếu kỳ đứng lại quan sát khiến công tác giải tỏa hiện trường bị cản trở. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vẫn đang được giải quyết.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.