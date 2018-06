Xin nước uống rồi cướp luôn nhẫn vàng ông cụ 83 tuổi

Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Dương Văn Trường (46 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về hành vi cướp tài sản.



Dương Văn Trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 9-6, Trường chạy xe máy đến khu vực ấp An Khương, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới tìm người quen nhưng không thấy nên quay về.

Trên đường về, Trường đi ngang nhà ông Nguyễn Văn Ngời (83 tuổi) đang ngồi uống nước trà một mình trước nhà nên Trường ghé lại ngồi uống chung.

Trường thấy ông Ngời có đeo một nhẫn vàng 24K nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trường giả vờ hỏi mượn nhẫn vàng nhưng ông Ngời không đồng ý nên đã dùng vũ lực tháo chiếc nhẫn của ông Ngời rồi lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên, người nhà của ông Ngời đã đuổi theo và tóm được Trường rồi trình báo công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.