Xử nghiêm tài xế xe buýt nghênh ngang vi phạm luật

Ngày 27-3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản gửi Ban An toàn giao thông TP Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội yêu cầu kỷ luật tài xế xe buýt vi phạm luật giao thông.



Hình ảnh xe buýt dừng sai quy định cản hết lối đi của người dân.

Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được clip phản ánh của người dân về chiếc xe buýt 29B-179.77 khi tham gia giao thông theo lộ trình đi thẳng, đến ngã tư có đèn tín hiệu thì người điều khiển phương tiện lại điều khiển xe đi vào làn rẽ phải làm cản trở nhiều phương tiện. Sau đó khi đèn xanh đi thẳng bật lên, tài xế lại điều khiển phương tiện đi vào làn rẽ trái (gần dải phân cách), cắt qua toàn bộ dòng phương tiện đi thẳng ở làn giữa và làn rẽ trái.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hành vi này vi phạm an toàn giao thông, uy hiếp đến an toàn tính mạng của chính người lái xe, hành khách trên xe buýt và người điều khiển phương tiện giao thông khác. Đây cũng là hành vi thể hiện thái độ thiếu văn hóa khi tham gia giao thông của tài xế.



Vì vậy, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông TP Hà Nội chỉ đạo công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu kết quả xác minh đúng như clip phản ánh.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội được giao phối hợp với lực lượng CSGT kiểm tra làm rõ hành vi của tài xế. Trên cơ sở đó có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tài xế đã vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời thông báo tới các đơn vị và toàn bộ đội ngũ tài xế của tổng công ty.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ tài xế và nhân viên phục vụ nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nội quy, quy chế của tổng công ty trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.