CA Cần Thơ: Nước đóng chai toàn là... nước sông không đó!

Ngày 18-7, UBND TP Cần Thơ họp với các sở, ngành và quận, huyện sơ kết công tác an toàn thực phẩm sáu tháng đầu năm và triển khai công tác sáu tháng cuối năm.



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống phát biểu tại cuộc họp về an toàn thực phẩm ngày 18-7. Ảnh: NN



Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện ngoài các việc làm thường xuyên như trong báo cáo thì cần tập trung làm tốt một số trọng tâm sau.

Thứ nhất là phải có biện pháp thích hợp để xử lý năm vấn đề tồn tại nêu trong báo cáo. Theo đó, từng đầu việc, Chủ tịch UBND TP giao cho các Sở liên quan như Công thương, Nông nghiệp, Y tế phối hợp với UBND các quận, huyện để làm.



Thứ hai, phải tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm ở cả ba khâu để người sản xuất, phân phối, người sử dụng biết thế nào là an toàn.

Thứ ba, phải tăng cường thanh, kiểm tra để loại bỏ việc sản xuất, phân phối sản phẩm không an toàn và giáo dục ý thực của người sản xuất, buôn bán, sử dụng sản phẩm thực phẩm an toàn.

Thứ tư, Chủ tịch UBND TP giao cho các cơ quan chức năng quản lý ở ba khâu sản xuất, phân phối, sử dụng sản phẩm thực phẩm (công thương, nông nghiệp, y tế) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chọn lựa biện pháp và tổ chức thực hiện cho có hiệu quả trong sáu tháng cuối năm.

Góp ý tại cuộc họp, đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, nếu so sáu tháng đầu năm 2017 với sáu tháng đầu năm 2018 thì “tôi thấy tháng nào nó cũng tăng”.



Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ góp ý tại cuộc họp an toàn thực phẩm của TP ngày 18-7. Ảnh: NN



Ông Hạnh cho rằng có một số việc chưa xử lý được. Đơn cử như công an mới xử lý được vấn đề rượu đóng chai bán ở các cửa hàng thôi, còn các cơ sở nấu rượu, sản xuất rượu thì trách nhiệm là của ai? Quận, huyện hay Sở Y tế, Công thương hay là công an?



“Chúng tôi bắt thì rất dễ nhưng bây giờ cách quản lý của chúng ta như thế nào?... Thực tế, nhiều miếng thịt heo có dấu xanh đó mà địa chỉ con heo ở đâu thì không có. Các cơ quan tham mưu phải tính toán cái này. Kiểm tra đột xuất mới phát hiện được sai phạm. Kiểm tra bình thường thì không phát hiện được gì hết” – Giám đốc Công an TP nói.

Tiếp đó, ông Hạnh thông tin về một vụ việc cụ thể, “hiện nay chúng tôi đang làm một vụ mà nếu đúng thì chúng tôi sẽ khởi tố. Một quán cà phê bình thường thôi, của Võ Tấn Hùng ở gần cầu Cần Thơ, địa phương biết không, biết vì người ta uống nước rất nhiều. Chúng tôi lấy 18 mẫu nước đem đi xét nghiệm thì có chất hướng thần ở trong đó. Qua đó ngồi uống cà phê nó bán cho chai nước 20.000 đồng, uống xong rồi về nói ồ khỏe lắm… Nó kêu trị bệnh ung thư chỉ có uống nước của nó là khỏi thôi”.

“Tôi nói thiệt các đồng chí, công an làm không xuể ba cái nước đóng chai này. Giờ chỗ nào cũng đóng chai được, cấp phát thì tùm lum hết. Nó lấy nước sông lên cho mình uống chứ có xử lý gì đâu. Tụi tui bắt riết rồi không có chỗ để. Tôi đề nghị cách thức mình làm như nào. Mong chủ tịch chỉ đạo biện pháp, cách làm và thay đổi cách làm như nào để làm sao ngăn chặn được” – Giám đốc Công an TP nói.

Báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm sáu tháng đầu năm cho thấy, ngoài những mặt làm được còn tồn tại một số khó khăn. Cụ thể như một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thiết bị thủ công không đồng bộ nên quy trình chế biến, vận hành chưa tuân thủ theo nguyên tắc một chiều. Một số cơ sở chưa tách khu vực bảo quản nguyên liệu, thành phẩm riêng biệt. Cơ sở kinh doanh điều kiện kho chứa, bảo quản thực phẩm chưa quan tâm đảm bảo vệ sinh môi trường, chưa quan tâm nhiệt độ lưu trữ kho thực phẩm, chưa sắp xếp hàng hóa theo ngành hàng.

Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất rượu thủ công tại địa phương còn hạn chế. Việc quản lý an toàn thực phẩm đối với rau, củ, quả, thịt tươi sống tại các chợ truyền thống gặp nhiều khó khăn do phần lớn không truy xuất được nguồn gốc vì các tiểu thương mua bán nhỏ lẻ, không có hợp đồng, không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Một số mẫu giám sát vẫn còn tình trạng dư lượng các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng.

Công tác kiểm tra, kiểm soát đối với động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ở các địa bàn các tỉnh tiếp giáp với TP Cần Thơ còn khó khăn do địa phận giáp ranh kéo dài mà lực lượng thì mỏng. Thức ăn đường phố vẫn còn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm do nhiễm vi sinh vật.