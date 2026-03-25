4 loại thực phẩm nên bảo quản trong tủ lạnh để tránh ngộ độc 25/03/2026 09:18

(PLO)- Nhiều người có thói quen bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phòng mà không biết rằng điều này tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

Việc quyết định nơi bảo quản thực phẩm phụ thuộc vào tính an toàn. Thực phẩm có nguy cơ chứa vi khuẩn cao cần được để trong tủ lạnh hoặc tủ đông để tránh "vùng nguy hiểm".

Dưới đây là 4 loại thực phẩm các chuyên gia khuyên nên bảo quản trong tủ lạnh thay vì để ở bên ngoài.

Dưa hấu thái lát

Dưa hấu chưa cắt không cần để lạnh, nhưng mọi chuyện sẽ khác khi bạn bổ chúng ra. Sau khi cắt, dưa cần được bảo quản lạnh ngay lập tức vì chúng dễ bị nhiễm khuẩn.

Nếu đi dã ngoại, bạn hãy nhớ làm lạnh các loại dưa đã cắt trong vòng hai giờ. Nếu thời tiết nóng trên 90°F, thời gian này rút ngắn còn một giờ. Phần bên trong dưa có hàm lượng nước và đường cao, là nơi lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Thịt nguội và thịt chế biến sẵn

Thịt nguội tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu không được xử lý đúng cách. Dù được chế biến với chất bảo quản và muối, chúng vẫn không thể để ở nhiệt độ phòng.

Điều này cũng áp dụng cho xúc xích salami và pepperoni. Dù được bán ở nhiệt độ phòng tại cửa hàng, bạn vẫn nên cho vào tủ lạnh ngay sau khi mở bao bì. Khi làm bánh mì kẹp, hãy lấy thịt ra khỏi tủ lạnh sau cùng và cất lại ngay sau khi sử dụng.

Trứng luộc chín

Mặc dù đã chín hoàn toàn, trứng luộc vẫn nên được bảo quản trong tủ lạnh. Bạn nên cho trứng vào tủ lạnh trong vòng hai giờ sau khi luộc.

Lý do là quá trình luộc sẽ tạo ra một lớp nước mỏng dưới vỏ trứng, tạo môi trường cho vi khuẩn. Ngoài ra, việc luộc làm mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên, khiến vỏ trứng xốp hơn và dễ cho vi khuẩn xâm nhập.

Mứt và thạch

Mứt và thạch nên được bảo quản trong tủ lạnh, đặc biệt là sản phẩm ít đường hoặc làm tại nhà. Dù có hàm lượng đường và axit cao giúp chống hư hỏng, nhưng hũ mứt thường bị nhiễm bẩn khi bạn dùng dao phết bánh mì. Việc làm lạnh không chỉ kéo dài thời hạn sử dụng mà còn làm chậm sự phát triển của nấm mốc.

Mẹo an toàn thực phẩm

Bạn hãy thực hành bảo quản thức ăn thừa an toàn để ngăn ngừa lãng phí. Thức ăn thừa cần được làm lạnh sớm nhất có thể. Khi hâm nóng, hãy đảm bảo nhiệt độ bên trong đạt 165°F (74°C) để tiêu diệt vi khuẩn. Bạn cũng nên ghi ngày tháng lên hộp đựng để biết khi nào nên vứt bỏ.

Bên cạnh đó, hãy kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh và tủ đông mỗi tháng một lần. Bạn nên dùng nhiệt kế chuyên dụng để đảm bảo thiết bị luôn duy trì nhiệt độ an toàn.

Đối với các loại rau xanh đã được rửa sẵn đóng túi, chuyên gia khuyên không nên rửa lại. Việc rửa trong bồn bếp không sạch có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn từ tay hoặc bề mặt nhà bếp.

Chuyên gia nhấn mạnh: “Bạn không thể nhìn thấy hoặc nếm được vi khuẩn gây hại”. Do đó, bảo quản thực phẩm đúng cách là bước quan trọng nhất để ngăn ngừa bệnh tật.