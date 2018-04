Bạn biết gì về chế độ ăn cầu vồng?

Tất cả chúng ta đều muốn có thân hình mảnh mai nhưng quan trọng là vẫn khỏe mạnh. Đó chính là lý do chúng ta luôn tìm kiếm những chế độ ăn uống sao cho phù hợp với mình nhất. Chúng ta thường phức tạp hóa vấn đề và cho rằng phải có chế độ ăn kiêng khắt khe, nhưng thực sự bạn chỉ cần có chế độ ăn vô cùng đơn giản như chế độ ăn cầu vồng.

Chế độ ăn cầu vồng có nghĩa là ăn năm khẩu phần trái cây và rau với năm màu bao gồm: đỏ, vàng, cam, trắng, xanh lá cây, xanh dương và tím, mỗi ngày, và chúng thực sự có tác dụng trong việc giúp bạn kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ gây ung thư của bạn.

Bright Side đã thu thập một số thông tin về chế độ ăn uống có mã màu này và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào. Nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng các chất chống oxy hóa và các tính chất kiềm trong trái cây và rau có thể làm giảm nguy cơ ung thư, hỗ trợ cơ xương và ngăn ngừa chứng loãng xương. Chế độ ăn này cũng được cho rằng có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng chức năng não, điều chỉnh chất béo trong cơ thể, điều trị đau lưng...

Các loại trái cây và rau quả có màu sắc khác nhau thực sự chứa các loại vi chất dinh dưỡng khác nhau. Đó là lý do tại sao bạn cần ăn tất cả thực phẩm có màu sắc một cách thường xuyên. Thực hiện chế độ ăn uống cầu vồng là một kế hoạch ăn uống dồi dào các chất dinh dưỡng.

Nhóm thực phẩm màu đỏ thường là: Dâu tây, dưa hấu, bưởi hồng, quả mâm xôi, củ cải đường, củ cải đỏ, hành củ cải đỏ, củ cải, cà chua...

Nhóm thực phẩm có màu đỏ chứa các chất chống oxy hóa cao như anthocyanin, lycopene và vitamin C. Những hợp chất này loại bỏ các gốc tự do trước khi chúng gây ra chấn thương ở mô. Lycopene là một carotenoid tạo ra sắc tố đỏ ở thực vật và là chất làm sạch gốc tự do mạnh nhất trong nhóm.

Ăn một chế độ ăn uống giàu chất lycopene làm giảm viêm ở động mạch làm giảm các bệnh tim mạch.Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng lycopene làm giảm sự xuất hiện của ung thư tuyến tiền liệt, cũng như ung thư phổi, dạ dày và ung thư vú. Ngoài ra, chất chống oxy hóa resveratrol (trong nho đỏ) có tính chống viêm giúp giảm nguy cơ bệnh tim và ung thư, lycopene (trong dưa hấu, bưởi hồng và cà chua) giúp chống lại ung thư tiền liệt tuyến. Betacycin cho củ cải đường màu tím được coi là một chất chống ung thư mạnh mẽ.

Nhóm thực phẩm màu vàng và cam thường bao gồm: Chanh, cà rốt, bí ngô, ớt vàng, bắp, táo vàng, đào, mơ, dưa, dứa...



Các loại thực phẩm chứa cam chứa rất nhiều chất beta carotene và vitamin C rất tốt cho việc bảo vệ da và màng nhầy niêm mạc. Beta carotene cũng làm giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim, đục thủy tinh thể, viêm khớp và tổn thương mạch máu. Lutein là một thành phần khác của thực phẩm màu vàng và cam. Nó còn có tác dụng tăng cường thị lực và sức khỏe mắt, hỗ trợ chức năng não, và có thể ngăn ngừa ung thư.

Nhóm thực phẩm màu trắng bao gồm: Súp lơ, hành, củ cải, tỏi...

Thực phẩm màu trắng chứa xanthone - một chất có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống cục máu đông. Các thực phẩm có màu trắng còn có thể ngăn ngừa các bệnh tim mạch, tăng cường hệ thống miễn dịch tự nhiên cho cơ thể, giải độc gan...

Các thực phẩm gia vị có màu trắng như hành, tỏi chứa các hợp chất chống viêm allicin, tiêu diệt virus, vi khuẩn và nấm, nhờ đó ức chế sự phát triển của ung thư và giảm lượng đường trong máu.

Nhóm thực phẩm màu xanh lá cây bao gồm: Rau bina, dưa chuột, rau mùi tây, rau diếp, zucchini, măng tây, lá xanh và rau diếp xoăn romaine, bơ, kiwi, táo xanh, bông cải xanh, đậu Hà Lan...

Chất diệp lục chứa trong thực phẩm xanh giúp ngăn ngừa ung thư, giải độc gan, và duy trì kiểm soát cân nặng và bảo vệ da khỏi các tác động của virus. Có thể thấy, các loại trái cây và rau củ có màu này chứa rất nhiều hợp chất dinh dưỡng thực vật tốt cho sức khỏe và giúp cơ thể phòng ngừa bệnh.

Các loại thực phẩm màu xanh còn giàu chất lưu huỳnh có thể khử độc, loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa ung thư và thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, rau lá xanh đậm cũng giàu folate và có tác dụng cải thiện khả năng sinh sản, kali giúp bảo vệ trái tim của bạn. Thylakoids trong rau bina còn đặc biệt giúp tăng cường giảm cân và làm giảm ham muốn ăn uống không lành mạnh.

Nhóm thực phẩm màu xanh dương và tím bao gồm: Bắp cải tím, cà chua đen, cà tím, quả việt quất, mận, nho tím...

Các thực phẩm màu xanh dương và tím làm giảm nguy cơ ung thư và rất tốt cho đường tiểu. Hợp chất anthocyanin trong loại thực phẩm này, chống lại các thiệt hại cho tế bào của bạn, khuyến khích sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol, chống béo phì, và tăng cường chức năng nhận thức.



Các nhà nghiên cứu tin rằng sự thiếu hụt chất flavonoid này là một yếu tố chính liên quan đến tỷ lệ ung thư cao ngày nay. Anthocyanins có trách nhiệm ngăn ngừa thiệt hại di truyền, kích thích apoptosis trong tế bào ung thư, làm giảm viêm, và ức chế hoạt động của ung thư như sự gia tăng không kiểm soát được tế bào.

Nếu bạn ở trong siêu thị và gặp khó khăn trong việc quyết định xem nên chọn thực phẩm nào thì hãy nhớ quy tắc - mua đầy đủ các màu sắc: đỏ, vàng hoặc cam, trắng, xanh lá cây và xanh dương hoặc tím.

Chế độ ăn cầu vồng không chỉ cải thiện sức khỏe, bảo vệ bạn khỏi những căn bệnh khác nhau mà còn giúp bạn giảm cân. Một trong những ưu điểm chính của chế độ ăn kiêng này là bạn không phải tuân theo các kế hoạch bữa ăn phức tạp. Chỉ cần thay thế hầu hết các thực phẩm không lành mạnh như mì ống, pizza, bánh và thức ăn nhanh với trái cây và rau cải là bạn sẽ nhận được hiệu quả đáng kể.