Thực phẩm “vàng” dân văn phòng cần biết

Dùng máy vi tính nhiều: Ăn thực phẩm giàu vitamin A

Tiếp xúc với máy tính liên tục khiến thị lực giảm sút, những lúc như vậy việc bổ sung các nhóm thực phẩm giàu vitamin A là hết sức cần thiết. Vitamin A có nhiều trong cà rốt, bí đỏ, đu đủ, gan, cật, táo đỏ, bắp cải… giúp giảm thiểu tổn thương sắc tố thị giác, điều hòa cảm thụ ánh sáng võng mạc và bảo vệ thị lực cho mắt. Thường xuyên uống trà cũng giúp giảm thiểu ảnh hưởng của bức xạ máy tính đối với mắt.



Thực phẩm giàu vitamin A tốt cho dân văn phòng. Nguồn: Internet

Ngồi văn phòng 8h/ngày: Thực phẩm giàu vitamin D



Nhân viên văn phòng rất ít khi có cơ hội được ra ngoài “tắm nắng”, cần tăng cường sử dụng nhóm thực phẩm giàu vitamin D như cá biển, mộc nhĩ, nấm hương, gan gà, lòng đỏ trứng, pho mai, tôm, cua. Những thực phẩm này góp phần bổ sung lượng vitamin D thiếu hụt do cơ thể không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.



Dân văn phòng cần bổ sung vitamin D trong khẩu phần ăn. Nguồn: Internet

Công việc ít vận động: Thực phẩm giàu canxi



Ngồi liên tục trong nhiều giờ có thể khiến cho xương khớp chúng ta đau nhức, tăng nguy cơ mắc bệnh ở đốt sống cổ, lưng hoặc viêm khớp. Ngoài việc vận động, bạn cần có chế độ ăn uống giàu canxi, protein, vitamin nhóm B, vitamin C và vitamin E.

Canxi, thành phần chủ yếu cấu tạo nên xương, có nhiều trong sữa, cá, xương đuôi lợn, đậu nành, đậu đen… Protein là chất dinh dưỡng thiết yếu hình thành nên dây chằng, xương, cơ bắp, còn vitamin B và E lại có khả năng làm giảm đau, giảm mệt mỏi. Rau xanh cũng giúp giảm nguy cơ viêm khớp.



Bổ sung canxi phòng ngừa đau khớp cho dân văn phòng. Nguồn: Internet

Căng thẳng, áp lực: Bổ sung vitamin C



Môi trường làm việc căng thẳng cùng với áp lực tâm lý đè nặng sẽ khiến cho cơ thể tiêu hao một lượng vitamin C nhiều gấp 7 lần so với bình thường. Lúc này chúng ta có thể lựa chọn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt, cà chua, gan động vật, súp lơ, rau chân vịt. Vitamin C có trong những thực phẩm này giúp tăng sức đề kháng, tạo cân bằng cho cơ thể.



Bổ sung vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Nguồn: Internet

Tăng ca, làm đêm: Thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa



Khi công việc buộc phải thức đêm, làm thêm giờ, bạn nên ăn những thực phẩm dễ tiêu hóa như cháo, bún, phở, súp; kết hợp với các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như thịt động vật, tim gan, rau xanh.

Tránh ăn những loại thực phẩm, đồ uống gây đầy bụng như đồ ăn nhanh, các loại đậu đỗ, hoa quả sấy khô, nước uống có ga. Bạn cũng không nên ăn quá no, sẽ khiến cho dạ dày phải làm việc nhiều hơn, gây ảnh hưởng cho bộ máy tiêu hóa và dễ buồn ngủ khi tiếp tục công việc.



Dân văn phòng làm đêm nên ăn thực phẩm mềm như bún, phở,.. Nguồn: Internet

Dự tiệc đón khách: Thực phẩm “chống” say



Trong quá trình đón đoàn, tiếp khách, khi buộc phải uống rượu, bia trong khi tửu lượng không cao, trong bữa tiệc bạn nên ăn thêm cá, thịt, trứng, pho mai. Các loại thực phẩm giàu chất đạm này có khả năng chống say rượu, bia.



Một ít sữa chua sẽ hạn chế cơn say. Nguồn: Internet

Trước khi uống rượu, bạn có thể uống một ly hỗn hợp sữa bò và sữa chua. Sữa có khả năng hình thành lớp màng bảo vệ cho dạ dày, giúp giảm thiểu khả năng say rượu.



Khi đã “ngà ngà” say, bạn có thể “trấn an” mình bằng các thực phẩm dồi dào canxi như tôm, cua, sườn, sữa, dầu mè, các chế phẩm từ đậu. Chất này sẽ tham gia vào việc dẫn truyền và giải phóng xung đột thần kinh, giúp ổn định tâm lý, tinh thần.