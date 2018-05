"Bầm dập" sau tai nạn, không được ai bồi thường

Cuộc sống khốn khó của một người đàn ông ở ấp Chợ Xép, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre càng thêm bế tắc sau một vụ tai nạn thảm khốc. Gánh chịu hậu quả nặng nề, thế nhưng hai năm qua anh Bùi Văn Thanh chưa nhận được bất kỳ bồi thường nào vì không xác định được người gây tai nạn dù chiếc xe gây án vẫn ở hiện trường.



Người điều khiển xe gây tai nạn “bốc hơi”

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng anh Thanh làm nghề bán bánh bao dạo để nuôi mẹ già ngoài 70 tuổi bị mù lòa và hai con nhỏ.

Tai nạn ập đến vào chiều tối 12-8-2016 khi anh Thanh đang đứng bán bánh bao dạo ở ven quốc lộ 60 (đoạn qua ấp Chợ Xép). Tại hiện trường ghi nhận có 2-3 chiếc xe máy và anh Thanh nằm bất tỉnh tại chỗ. Anh được đưa vào cấp cứu ở BV Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) trong tình trạng rất nguy kịch: bể sọ hai bên, gãy sống mũi, nứt xương hàm, gãy xương đùi và gãy mất sáu cái răng... Do bị chấn thương nặng nên anh Thanh được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục chữa trị. Kết quả giám định cho thấy anh bị thương tật 72%. Dù đã xuất viện nhưng đến nay anh vẫn phải thường xuyên tái khám, đi lại rất vất vả, tốn kém.

Theo lời anh, từ khi xảy ra vụ việc, người gây tai nạn vẫn bặt tăm, anh không được ai đến thăm hỏi hay bồi thường và cũng không biết ai đã gây ra vụ tai nạn.



Anh Bùi Văn Thanh bị thương tích nặng sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hai năm vẫn trong vòng điều tra

Hiện tài sản của gia đình anh Thanh đã cạn kiệt vì giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Để chạy chữa anh đã vay nợ lên đến 100 triệu đồng. Mới đây, bác sĩ lại thông báo anh phải mổ hậu thương tật tốn chi phí khoảng 100 triệu đồng nữa. Một mình vật lộn với biến cố, gia đình anh nay không còn cả nhà để ở.

“Gia cảnh hiện quá khốn khó, tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm xác minh thủ phạm để tôi được bồi thường công bằng, tiếp tục cuộc sống” - anh Thanh chia sẻ.

Gia đình anh Thanh đã rất nhiều lần đến Đội CSGT công an huyện yêu cầu giải quyết nhưng đơn vị này cho biết do nạn nhân bị thương tích nặng, vụ việc đã được chuyển sang Đội Điều tra tổng hợp công an huyện thụ lý. Tìm đến Đội Điều tra tổng hợp thì anh lại nhận được câu trả lời: “Vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều phương tiện, chưa biết người gây tai nạn, vụ việc vẫn đang được điều tra”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Huỳnh Quang Bửu, Trưởng Công an huyện Mỏ Cày Bắc, cho biết: “Vụ việc này cơ quan chức năng chưa bỏ cuộc. Liên ngành huyện vừa có buổi họp và đã thống nhất xin ý kiến chỉ đạo của liên ngành tỉnh trong xử lý vụ tai nạn này. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin, khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo chính thức”.

Lý giải vì sao vụ việc cho đến nay đã qua hai năm vẫn chưa được khởi tố vụ án để điều tra, tìm ra bị can, Đại tá Phạm Văn Ngót - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết: “Vụ tai nạn này chưa khởi tố vụ án vì lý do người bị nạn có một phần lỗi, cụ thể là đã đậu xe tại khu vực cấm”.