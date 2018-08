Chiêu trò thuê ô tô rồi biến mất

Anh Vinh, chủ nhân ô tô Toyota Innova 52U-..., cho biết: “Gia đình tôi có một chiếc ô tô và thường cho khách quen thuê. Ngày 21-3, tôi cho anh L. thuê xe. Do trước đó anh ta đã mượn, trả xe rất đúng hạn. Do hai lần nên lần này tôi đã đưa hết giấy tờ xe. Đến ngày trả xe, khách hàng không trả đúng như thỏa thuận. Qua kiểm tra định vị, tôi phát hiện xe mình đang ở một bãi giữ xe trên địa bàn phường 5, quận 8. Tôi liền đến bãi xe thì được biết xe của tôi đã bị mang đi cầm với giá 150 triệu đồng”.



Sau khi anh Vinh trở về nhà thì phát hiện xe của mình đã bị phá bỏ định vị. Anh Vinh quay lại bãi gửi xe thì được biết chiếc xe không còn ở đó nữa. “Đến nay đã hơn bốn tháng nhưng tôi vẫn chưa tìm được xe” - anh Vinh nói.



Anh Thái Quang Vinh đang nóng lòng tìm lại chiếc ô tô của mình. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Cơ quan CSĐT Công an quận 5 trả lời: Ngày 21-3, ông Vinh có cho ông L. thuê một chiếc ô tô hiệu Toyota Innova, biển số 52U-... trong thời hạn năm ngày. Tuy nhiên, đến ngày 25-3, ông Vinh phát hiện, ông L. đã mang xe đi cầm cho ông H. với giá 150 triệu đồng. Gia đình ông Vinh đã đến Công an quận Tân Bình để trình báo. Đến ngày 16-4, ông Vinh tìm thấy ông L. liền đưa ông về trụ sở Công an quận Tân Bình để giải quyết.

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT quận Tân Bình đã bàn giao ông L. và toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT quận 8 để làm rõ, do xác định ông L. mang xe qua quận 8 để cầm cố rồi bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại Công an quận 8, ông L. đã thừa nhận toàn bộ việc thuê xe và mang xe đi cầm.

Ghi nhận lời khai, ông H. có thừa nhận ngày 22-3 nhận cầm một chiếc ô tô của L. Sau đó, Huy lại tiếp tục cầm chiếc ô tô này cho một người khác tên Vỹ.

Tuy nhiên, đến nay do ông L. đã bỏ trốn nên công an chưa xác minh đầy đủ thông tin. Bên cạnh đó, Vỹ hiện cũng không có ở nơi cư trú nên cơ quan CSĐT vẫn chưa tìm ra được chiếc xe. Cơ quan CSĐT Công an quận 5 đang tiếp tục điều tra làm rõ.