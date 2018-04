Để không bất ngờ khi mua chung cư

Kiểm tra PCCC trên cả nước Bộ Công an mới đây đã ban hành công điện gửi thủ trưởng các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc bộ; giám đốc công an, cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn quốc, đánh giá, điều tra cơ bản điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, đặc biệt là các công trình công cộng, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, siêu cao tầng, cơ sở karaoke, cơ sở kinh doanh xăng dầu... Công khai danh sách các cơ sở mất an toàn về PCCC và có chế tài xử lý nghiêm. Bộ sẽ tiếp tục mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn PCCC trên toàn quốc, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thực tế một số chung cư, công trình cao tầng tại một số địa phương để đánh giá thực trạng công tác PCCC.