Không phải vì tình dục, 93% đàn ông ngoại tình do đâu?

"Nàng: (gầm lên) Vết son trên cổ áo, không ngoại tình thì là gì?!" Ảnh: St

- Liên tục bị so sánh với người khác. “Tôi cảm giác vợ không còn thấy tôi hấp dẫn nữa. Cô ấy cứ nói về vòng bụng của tôi và so sánh lung tung!”. Phụ nữ cũng vậy thôi, khi bị chồng so sánh với bất cứ ai, nhiều bà cũng giận dỗi ra trò. Vì vậy hãy đối xử với chồng như một người đàn ông thật hấp dẫn cùng tình yêu nồng cháy, khi đó chàng sẽ chỉ muốn ở bên bạn.

- Họ nghĩ là họ sẽ không bị trừng phạt. Nghĩ rằng mình không để lại hậu quả, và “Vợ tôi không bao giờ làm to chuyện khi tôi đi làm về muộn hoặc thậm chí quên mất sinh nhật nàng!”. Do đó, chàng biết là bạn sẽ tha thứ nhưng cũng nên đặt ra ranh giới. Cả hai nên biết đâu là giới hạn cuối cùng.

- Cái tôi bị tổn thương. Một khoảng thời gian khó khăn dễ khiến người đàn ông nghi ngờ bản thân cũng là lý do chàng đi tìm kiếm sự tự tin bên ngoài cuộc hôn nhân. “Sau 6 tháng thất nghiệp, trong khi phải nhìn cô ấy đi làm mỗi sáng, tự nhiên tôi muốn thoát khỏi cảm giác tồi tệ của bản thân. Đi nhậu hay tìm một người phụ nữ nào đó chẳng hạn”. Một cặp đôi khác, khi bà vợ chán ngấy cách chồng mình gần gũi mình như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo thì “trái tim tôi bị tổn thương bởi người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời” ông chồng nói. Thế là ngoại tình.

- Với vợ, họ không thấy mình là quan trọng nữa. Nhiều người phụ nữ mất chồng vì bận rộn liên tục với công việc bên ngoài. Tình dục không là động lực của sự phản bội, chỉ là cảm giác “quan trọng đối với một người khác”!

- Giận nhưng ko nói ra. Một ông chồng luôn giữ kín chuyện trong lòng mà không chia sẻ thì khả năng ngoại tình luôn cao. Nếu cả hai đều không phải là người có thể đọc được suy nghĩ của người kia một cách dễ dàng thì việc chia sẻ cởi mở với nhau là cần thiết. Nếu bạn làm anh ấy buồn thì cả hai cần phải nói chuyện.

- Ngoại tình vì muốn được đánh giá cao. Thậm chí nếu đời sống tình dục của bạn có mạnh mẽ thì việc ca ngợi anh ấy hết lời cũng không bao giờ thừa. “Tôi đã ngoại tình trong 6 tháng với người phụ nữ đã làm cho tôi cảm thấy như ở tận mây xanh!”. Thậm chí khi đã chấm dứt mối quan hệ đó, người đàn ông ấy vẫn mong được vợ mình đánh giá cao. Bởi vậy, ít nhất là một lời khen trong ngày, nhỏ thôi nhưng nó sẽ nhắc nhở rằng anh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với bạn.

- Thường xuyên bị nghi ngờ ngoại tình, nhiều ông đã ngoại tình thật. Do đó, nếu bạn có nghi ngờ, hãy tự hỏi bản thân lý do trước. Cần nói những vướng mắt trong lòng và hỏi xem anh ấy cần gì. Đừng lúc nào cũng to tiếng.

- Vì muốn vợ biết là mình không hạnh phúc. Với một số ông, nghe có vẻ trái khoáy nhưng ngoại tình để vợ cảm thấy bất hạnh một cách nghiêm túc. Cách này không hẳn là một cách hay để cứu vãn hôn nhân, tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó đã có tác dụng.

Yên Nguyên (theo Womansday)