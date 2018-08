Nhiều mối lo từ nhà đầu tư siêu nhỏ

So với Việt Nam, Nhật Bản là nước cực kỳ thiếu nhân lực vì dân số của họ già quá nhanh, tỉ lệ sinh cực kỳ thấp nhưng họ kiên quyết duy trì chính sách hạn chế tiếp nhận lao động nước ngoài có thời hạn. Năm 2018, do quá thiếu nhân lực cho nên chính phủ Nhật Bản dự kiến mở rộng tiếp nhận đối tượng lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao trong 18 lĩnh vực như giảng viên ĐH, bác sĩ, luật sư. Nhưng quốc gia này kiên quyết không chấp nhận cho người lao động mang gia đình theo và họ phải trở về nước ngay sau khi chấm dứt thời hạn hợp đồng. Với nước Nhật vấn đề nhập cư, định cư không đơn giản chỉ là kinh tế mà thực sự là an ninh quốc gia.