Phải triệt việc bán quân trang giả

Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG, Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Cấm bán quân trang Theo danh mục hàng hóa cấm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định số 59 ngày 12-6-2006 của Chính phủ thì quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an) là hàng hóa cấm kinh doanh. Hành vi mua bán phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an sẽ bị xử lý. Cụ thể, Điều 10 Nghị định số 185/2013 quy định hành vi buôn bán hàng cấm sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng tùy giá trị hàng hóa vi phạm. Đối với những kẻ mua quân trang của công an, bộ đội để sử dụng vào mục đích chiếm đoạt tài sản thì tùy thuộc vào hành vi cụ thể mà có thể xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản… Báo động nạn giả danh công an Tối 19-7, tổ tuần tra Công an xã Phước Tân, TP Biên Hòa phát hiện Phạm Văn Cường (ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) và Đinh Văn Thơi (quê Đắk Lắk) giả danh công an kiểm tra người đi đường để chiếm đoạt tiền, xe máy. Công an thu giữ được quân phục, còng số 8, dùi cui điện, bình xịt hơi cay và một đèn pin mà lực lượng công an hay dùng. Trước đó, cũng tại Biên Hòa, công an phát hiện Nguyễn Hoàng Hưng (ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) tàng trữ một bịch ma túy tổng hợp. Hưng xưng là cảnh sát cơ động của Bộ Công an. Khám xét phòng ở của Hưng, công an thu giữ một bộ quân phục công an, cầu vai, bảng tên…