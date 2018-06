Phóng viên Đặng Thị Tuyền (bút danh Hải Đường) công tác tại Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh ở Hà Nội đã qua đời tại huyện Thanh Trì, Hà Nội vào ngày 11-6-2018, hưởng dương 35 tuổi.



Phóng viên Hải Đường đã được hỏa táng và đưa về quê nhà vào sáng ngày 13-6-2018.

Lễ viếng diễn ra tại nhà riêng ở thôn An Lãng, xã Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội. An táng lúc 16 giờ 05 phút ngày 13-6-2018 (tức ngày 30/4 Âm Lịch) tại nghĩa trang Thôn An Lãng, xã Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội.

Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Pháp Luật TP.HCM kính báo và thành kính chia buồn cùng gia đình phóng viên Đặng Thị Tuyền!