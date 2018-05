TP.HCM: Quận nào đạt tiêu chí “vùng an toàn bệnh dại”

Năm 2018, cả nước có 16 trường hợp tử vong do bệnh dại Giai đoạn 2011-2016, trung bình mỗi năm có 92 ca tử vong và khoảng 400.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng, thiệt hại trực tiếp hàng năm trên 800 tỷ đồng.

Theo số liệu của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế), năm 2017 cả nước có 74 người chết do bệnh dại (giảm 17 ca so với năm 2016) tại 34 tỉnh, TP và hơn 500.700 người phải điều trị dự phòng (85% do chó cắn). Trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước có 16 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 12 tỉnh/TP. Trích công điện khẩn của Bộ NN&PTNT.