Treo thưởng cho người phát hiện xả rác, tiểu bậy

Người vứt rác, tiểu bậy tự nguyện khắc phục Phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM đã có kinh nghiệm trong việc xử lý những hành vi phản cảm. Các khu phố gắn camera ở một số tuyến đường trọng điểm với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng do người dân đóng góp. Công an phường quản lý, theo dõi các camera này. Nhiều gia đình đổ rác ẩu, bừa bãi đã được mời lên công an phường để xem lại những hình ảnh này. Họ đã khắc phục ngay sau đó và gần như không tái phạm. Tuy nhiên, công an phường và camera cũng không thể quán xuyến ghi nhận hết được. Phường đã tích cực tuyên truyền, vận động tới mọi người dân tham gia giữ gìn vệ sinh khu phố, nhắc nhở những người vi phạm. Thực tế có nhiều xe du lịch đưa khách tới quận 1 nhưng rất thiếu ý thức, vứt bọc nylon đường gây ô nhiễm. Chúng tôi nhắc nhở ngay. Bây giờ ai cũng có điện thoại chụp ảnh rất dễ dàng. Nhiều tài xế tiểu bậy hoặc cho hành khách của mình tiểu bậy, vứt rác khi bị người dân nhắc nhở, chụp ảnh đã tự đi xin nước, mượn chổi dọn vệ sinh sạch sẽ. Bà PHAN THỊ LỢI, Phó Chủ tịch UBMTTQ

HỒNG MINH ghi