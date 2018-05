Chống ngập TP.HCM: Cần một ‘nhạc trưởng’!

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh ngay từ đầu nhiệm kỳ, TP đã đặt ra mục tiêu chống ngập với năm nhóm giải pháp: Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch; giải quyết tình trạng ngăn dòng chảy; các công trình chống ngập; ứng dụng khóa học công nghệ và vận động nhân dân, giám sát cộng đồng.



Ông Phong đề nghị Trung tâm chống ngập TP cùng các sở, ngành phải bám sát vào các giải pháp này để đánh giá hiệu quả chống ngập trong nửa nhiệm kỳ qua.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng nhận định dân số tăng nhanh gây áp lực lên hạ tầng cũng là một trong những nguyên nhân gây ngập. Trong khi đó, các quy hoạch như thủy lợi, cấp thoát nước chưa kết nối được với quy hoạch chung của TP dẫn tới tình trạng kết nối không đồng bộ cũng là nguyên nhân gây ngập. Ông Phong cho rằng để chống ngập hiệu quả thì cần phải có một nhạc trưởng đóng vai trò kết nối các quy hoạch lại với nhau. “Việc chống ngập phải có một nhạc trưởng để điều hành chứ không thể làm lẻ tẻ, mạnh ai nấy làm, nhất là trong việc nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch” - ông Phong nói.



Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập lênh láng sau cơn mưa đầu mùa. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Trước đó, báo cáo tại buổi sơ kết, Phó Giám đốc Trung tâm chống ngập TP Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn này là giải quyết 13/17 tuyến đường ngập nước do mưa; 23 tuyến đường ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách; 179 tuyến hẻm và chín tuyến đường ngập nước do triều cùng xây dựng bảy nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, hơn hai năm qua chỉ mới giải quyết được 4/9 tuyến đường ngập do triều. Nguyên nhân do một số dự án chống ngập chậm tiến độ. Còn chỉ tiêu xây dựng bảy nhà máy xử lý nước thải thì khả năng không hoàn thành “rất cao”. Về việc xử lý tình trạng lấn chiếm kênh rạch, cống thoát nước tại các quận/huyện, ông Dũng cho rằng vẫn còn khá chậm. Trong tổng cộng 75 vị trí lấn chiếm nhưng mới xử lý được 16. Theo ông Dũng, chỉ tính riêng địa bàn quận 9 còn khá nhiều tuyến đường có hệ thống cống thoát nước không đồng bộ, thậm chí không có cống thoát nước khiến nước chảy tràn trên đường nhiều khi mưa lớn. Đây là nguyên nhân gây ngập ở khu vực này mỗi khi có mưa lớn.

Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến công tác chống ngập là thiếu vốn. Theo ông Dũng, từ đầu nhiệm kỳ tổng số vốn dự kiến cho chống ngập hơn 73.000 tỉ đồng, trong đó có giải pháp là thực hiện dự án bằng các hợp đồng PPP. Tuy nhiên, đến nay vốn ngân sách của TP và trung ương chỉ huy động được hơn 26.800 tỉ đồng. Việc sắp xếp lại các dự án theo hình thức BT, hợp đồng PPP cũng dẫn đến một số khó khăn về vốn.