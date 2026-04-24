TP.HCM: Khi nào đường Dương Quảng Hàm được mở rộng đồng bộ? 24/04/2026 10:55

(PLO)- Một đoạn của dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm đã được mở rộng lên 40m, đoạn còn lại sẽ được xem xét đầu tư trong giai đoạn tới.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết theo quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 có liên quan trong khu vực, trục đường Dương Quảng Hàm – Lê Đức Thọ có lộ giới 40m, kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 1 (Vành đai 2) là tuyến chính khu vực.

Trong đó, hiện nay đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến Nguyễn Văn Lượng đã được đầu tư mở rộng đủ lộ giới 40m, đưa vào khai thác năm 2025. Dự án dài 2,5km với tổng vốn khoảng 2.000 tỉ đồng, quy mô 8 làn xe.

Dự án sau khi được thông xe đã giải quyết ùn tắc, kết nối thuận tiện phía Tây Bắc TP.

Trong đó, toàn dự án được chia làm 3 gói thầu: Gói thứ nhất từ đầu tuyến quận Bình Thạnh cũ đến đường Nguyễn Thái Sơn; gói thứ hai từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường số 2; gói thứ ba từ đường số 2 đến đường Nguyễn Văn Lượng công viên văn hóa Gò Vấp.

Khu vực còn lại từ Công viên văn hóa Gò Vấp đến Quốc lộ 1 chưa xây dựng thông suốt. Khu vực này có mật độ giao thông cao nhưng đường nhỏ hẹp, chưa có mặt bằng thông thoáng như đoạn đã hoàn thành. Dù nằm trong quy hoạch mở rộng toàn tuyến, đoạn này chưa có lịch khởi công cụ thể do các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn vốn so với đoạn 2,5km đã hoàn thành

Đối với các đoạn còn lại, Sở Xây dựng TP đang rà soát hoàn thiện kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó ban hành các tiêu chí để lựa chọn mức độ ưu tiên đầu tư của các dự án phù hợp với khả năng cân đối vốn TP. Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng sẽ nghiên cứu đề xuất theo đúng quy định.

Đối với vấn đề sửa sang nhà cửa của người dân trong thời gian chờ mở rộng đường, Sở Xây dựng cho biết UBND TP đã ban hành Quyết định 29/2025 về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Trong đó, quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn TP.

Quyết định này hướng dẫn đối với trường hợp xây dựng của người dân thuộc khu vực có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch phân khu khu chức năng đã được phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sơ đồ tuyến. Ảnh: AI