Sắp đấu giá khu đất 'vàng' xây khách sạn cao cấp ở trung tâm Huế 23/04/2026 19:06

(PLO)- Khu đất rộng hơn 7.000 m2 ở hai mặt tiền trung tâm TP Huế sắp được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 281 tỉ đồng.

Ngày 23-4, ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho biết Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản vừa phát đi thông báo tìm nhà đầu tư cho khu đất "vàng" tọa lạc tại số 8-10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa).

Trụ sở Sở Giao thông Vận tải cũ.

Đây là khu đất có vị trí đắc địa, tiếp giáp hai tuyến đường trung tâm với hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư hoàn chỉnh, rất thuận lợi để triển khai dự án. Tổng diện tích khu đất lên đến 7.081 m2.

Hiện trên khu đất có tài sản gắn liền gồm hai dãy nhà làm việc với tổng diện tích sàn 3.794 m2. Cụ thể là khu nhà làm việc của Sở Giao thông Vận tải cũ (tại số 10 Phan Bội Châu) và khu nhà của Công ty Cổ phần đường bộ 1 Thừa Thiên Huế (tại số 19 Nguyễn Huệ).

Trụ sở Sở Giao thông Vận tải cũ bỏ hoang từ khi được di dời về khu Hành chính tập trung vào năm 2022.

Theo phương án đấu giá, mức giá khởi điểm cho khu đất này là hơn 281 tỉ đồng. Nhà đầu tư tham gia phải đặt trước số tiền hơn 56 tỉ đồng. Riêng giá trị tài sản gắn liền trên đất được định giá gần 7 tỉ đồng.

Khu đất được quy hoạch để xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ và khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 4-5 sao với quy mô từ 80 đến 100 phòng. Dự kiến tổng mức đầu tư cho dự án này hơn 770 tỉ đồng.

Căn nhà là trụ sở Công ty Cổ phần đường bộ 1 Thừa Thiên Huế (tại số 19 Nguyễn Huệ).

Về chỉ tiêu kiến trúc, công trình được phép xây dựng từ 2 đến 11 tầng (tối đa không quá 44 m) và mật độ xây dựng khống chế không vượt quá 70% diện tích khu đất.

Nhà đầu tư trúng đấu giá có tối đa 36 tháng để thực hiện dự án, trong đó thời gian khởi công không quá 12 tháng kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 27-5 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố (địa chỉ 17 Nguyễn Văn Linh, phường Hương An).